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Общество. Новости

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Отряд народной милиции на улице Киева во время Февральской революции, 1917 год Отряд народной милиции на улице Киева во время Февральской революции, 1917 год

«Россия 24» показала 13-ю серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

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В эфире телеканала «Россия 24» в среду продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях, ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

13-я серия называется «Я вспомню: Россия, свобода, Керенский на белом коне».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Николай Второй был удивлен и даже поражен размерами предательства именно в армии: лишь два генерала прислали императору заверения в своей верности, говорит автор фильма.

Митрополит Тихон отметил, что и православная церковь во многих своих представителях (впрочем, не во всех) приветствовала февральский переворот.

Однако, и соглашателей, и тех, кто сразу понял истину и не боялся ее отстаивать, постигла в конечном счете участь мучеников, отмечает автор фильма.

Говорит митрополит Тихон и о снижении роли православия в армии после свержения императора.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.

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