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Общество. Новости

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Регулятор ЕС признал тромбоз побочным эффектом вакцины AstraZeneca

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) считает, что возможность образования тромбов должна быть указана в перечне очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Соответствующее заявление опубликовано на сайте регулятора.

При этом агентство отмечает, что преимущества использования вакцины превышают риски.

«COVID-19 связан с риском госпитализации и смерти. Указанное сочетание тромбов и низкого уровня тромбоцитов встречается очень редко, и общие преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 перевешивают риски побочных эффектов», – указано в заявлении.

Ранее европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявили, что связи между вакциной и тромбозом не видят.

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