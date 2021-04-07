Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Британский регулятор не рекомендовал применять AstraZeneca для молодежи

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет. Об этом пишет «Би-би-си».

«Лицам младше 30 лет рекомендовано прививаться другими препаратами из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов», — пишет издание.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало указать возможность образования тромбов в перечне очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Ранее европейский лекарственный регулятор EMA сообщил о наличии связи между образованием тромбов после вакцинации препаратом от коронавируса компании AstraZeneca. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в свою очередь заявили, что связи между вакциной и тромбозом не видят.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.