В ВОЗ назвали вероятной связь между AstraZeneca и тромбозом

Связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и появлением тромбов вероятна, но пока недостаточно доказана. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление подкомитета по COVID-19 Глобального консультативного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасности вакцин.

«На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нужны дополнительные исследования, чтобы оценить эту связь и возможные факторы риска. В ВОЗ подчеркнули, что описанные случаи вызывают озабоченность, но они крайне редки: среди почти 200 миллионов привитых зафиксированы единичные случаи.

Ранее в Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий сообщило, что в стране зафиксированы 79 случаев образования тромбов у привившихся вакциной от коронавируса AstraZeneca. Также регулятор не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов.