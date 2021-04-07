Снегопад обрушится на Москву 8 апреля

В ближайшие сутки в Москве ожидаются обильные осадки в виде снегопада, сообщается на сайте «Метеоновости».

Синоптики уточнили, что 8 апреля столицу накроет южный циклон, который столкнется с холодным западным атмосферным фронтом. В городе ожидается снегопад.

Возможно увеличение снежного покрова до двух сантиметров, в связи с похолоданием. Снег может продержаться в Москве до утра 9 апреля.

Ранее синоптики предупредили, что москвичей ждет прохладный четверг и солнечные, теплые выходные на этой неделе. В четверг давление будет на 15-20 миллиметров ртутного столба ниже, чем обычно. Однако уже в пятницу оно возрастет, а температура воздуха заметно повысится.

Также синоптики Гидрометцентра России рассказали, что в мае россиян ждет «опасное солнце», поскольку индекс ультрафиолетового излучения начнет достигать опасных показателей. Также специалисты добавили, что сейчас солнце безопасно.