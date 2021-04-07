Увеличилась площадь пожара на складе в Люберцах

Площадь пожара на складе в Люберцах, где хранятся спортивные принадлежности и бытовая химия, увеличилась до 6 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, пишет ТАСС.

«Площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв. метров. Существует угроза обрушения конструкций», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в тушении участвует пожарный поезд, а также 80 человек и еще 20 единиц техники. На месте также работает лаборатория по замерам воздуха, она проверяет, не превышены ли предельно допустимые концентрации веществ.

Пожар произошел по адресу Проектируемый проезд № 4296, дом 8. Информация поступила в 17.51 мск. Часть здания используется для административных нужд, часть — для хранения. Тушение огня затрудняют сильный ветер и тот факт, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся вещества.

Ранее сообщалось, что огонь охватил 5 000 кв. метров на складе в подмосковных Люберцах.