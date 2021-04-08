В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона» подходит для ревакцинации

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что российский препарат «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации, сообщают «Известия».

По его словам, ревакцинация данной вакциной безопасна.

«Сама повторная прививка может применяться как после вакцинации любыми вакцинами для профилактики COVID-19, так и для переболевших», — сказал Максютов.

В «Векторе» рассчитывают, что иммунитет против COVID-19 после введения человеку «ЭпиВакКороны» будет держаться в течение года, указал глава центра.

Он также сообщил, что в учреждении продолжают проводить клинические исследования этого препарата.

«Мы наблюдаем добровольцев в течение девяти месяцев после первой вакцинации. Данные будут получены в мае этого года», — добавил Максютов.