В Азовском море приступили к поискам пресной воды для Крыма

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что крупная компания начала разведку дна Азовского моря на наличие запасов пресной воды, передает РИА «Новости».

По его словам, одной из ведущих компаний осуществляется разведка в Азовском море у берегов крымского полуострова «с целью определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения в бытовых нуждах».

Кабанов отметил, что в то же время ведется разработка ряда подземных месторождений пресной воды в Бахчисарайском и Симферопольском районах.

«Если под дном Азовского моря будет найдена пресная вода, то одним из решений может стать ее подача в Северо-Крымский канал, значительная часть которого сегодня простаивает по известным причинам», — сказал он.

До этого Кабанов сообщил, что в Ялте построят опреснительную установку.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что решение проблемы водоснабжения полуострова может быть найдено к лету.