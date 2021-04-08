«Скопинскому маньяку» могут запретить посещать кафе и общаться со СМИ

Виктору Мохову, прозванному «скопинским маньяком», могут запретить общаться со СМИ и посещать бары, кафе и рестораны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

Суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Мужчине запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения покидать пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

В Скопинском районном суде рассказали, что дополнительные ограничения, которые предлагаются в отношении бывшего заключенного, связаны со СМИ и интернетом, а также ему хотят запретить посещать бары, кафе и рестораны.

Ранее сообщалось, что Мохов получил штраф в размере 1200 руб. за нарушение административного надзора — это нарушение произошло во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.