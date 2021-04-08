Полиция задержала криминального лидера Волгоградской области

Полиция задержала 60-летнего жителя Волгоградской области, который занимал высшее положение в преступной иерархии региона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по региону.

По данным ведомства, летом прошлого года на встрече криминальных авторитетов, проходящей в турецкой Анталье, мужчина «принял» под свой контроль Волгоградскую область. В дальнейшем он распространял и сохранял преступные традиции, занимался организационно-распорядительными функциями, координировал и контролировал деятельность лиц из криминальной среды региона.

«Криминального лидера» задержали в его доме, в операции также участвовали сотрудники Росгвардии. Мужчина уже был ранее судим, в том числе и за тяжкие преступления, он провел в тюрьме 20 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Согласно информации пресс-службы Волгоградского областного суда, подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста до 31 мая.

В марте стало известно, что Вахитовский районный суд Казани арестовал Сергея Нейдерова, который занимал высшее положение в преступной иерархии Татарстана.