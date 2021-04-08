Роскачество выявило кишечную палочку в обезжиренном твороге

В результате исследования обезжиренного творога двадцати известных торговых марок в трети исследованных образцов была обнаружена кишечная палочка. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Также исследование показало, что в некоторых образцах производителем животный жир был заменен растительным.

В рамках экспертизы был изучен продукт жирностью от 0 до 1,8% от 18 российских производителей, а также двух торговых марок из Белоруссии, которые продаются в магазинах на территории РФ. Творог проверили по 113 показателям, включая содержание растительных жиров, наличие антибиотиков и полезных молочнокислых бактерий.

Бактерии кишечной палочки были найдены в обезжиренном твороге семи торговых марок. Роскачество уточняет, что в твороге 14 марок сильно превышено количество дрожжей, у некоторых — в 150 раз.

«Причин нарушений ... может быть несколько: низкое качество поступающего на производство сырья, нарушение санитарного состояния производства, несоблюдение условий транспортировки, хранения или реализации», — написано в заключении.

Также в качестве одной из основных причин порчи было названо хранение творога на прилавке без соблюдения температурного режима.