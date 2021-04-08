Возросло число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам

Число россиян, отрицательно относящихся к мигрантам, в прошлом году выросло на 7,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

По словам Магомедова, объяснить рост отрицательного отношения можно формированием этнических анклавов из трудовых мигрантов, которые значительно осложняют их адаптацию в российском обществе.

«Так, в 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам», — уточнил замруководителя АП в ходе совещания по реализации стратегии государственной национальной политики России до 2025 года.

В Сибирском федеральном округе 22,3% негативно относятся к мигрантам, добавил Магомедов.

Этнические анклавы, образующиеся из трудовых мигрантов и членов их семей, могут привести не только к криминализации российского общества, но и создать благоприятную почву для проявления национализма и ксенофобии, обратил внимание Магомедов.

Ранее в оперштабе рассказали о вакцинации мигрантов в России.