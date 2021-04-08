В Карелии в начальной школе прекратили учебу из-за вспышки кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в начальных классах школы № 1 города Олонца в Карелии. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на странице «ВКонтакте».

«За медицинской помощью обратились 22 ученика младших классов и сотрудник школьного пищеблока. К счастью, госпитализация никому из них не потребовалась, они получают все необходимое лечение амбулаторно», — написал Парфенчиков.

В Олонце уже был создан оперштаб, на месте совместно со специалистами Роспотребнадзора работает комиссия минобразования республики.

По словам главы региона, начальную школу закрыли, сейчас продолжается обследование работников и учеников. Кроме того, уже взяли пробу продуктов. Как уточнил Парфенчиков, питание во все школы райцентра поставляет одна организация, жалоб из других мест на нее не поступало.

Планируется, что глава республики озвучит результаты эпидрасследования позднее.

Ранее в Смоленской области отравились 16 школьников.