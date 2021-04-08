Попова рассказала, откуда чаще всего приезжают зараженные новым штаммом коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшей коронавирусной инфекции происходит из Турции. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Попова обратила внимание, что в Турции ситуация с COVID-19 осложняется довольно быстро.

«В Турции вот заболеваемость выросла в 3,5 раза, почти в четыре за небольшое время, за небольшой промежуток, буквально несколько недель. Очень быстрый, я бы сказала, взрывной рост», — подчеркнула глава ведомства.

По слова Анны Поповой, россияне чаще всего привозят новые штаммы коронавируса именно из Турции.

«Наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывают, могут попасть в крайне неловкую ситуацию. Во-первых, потому что режим ограничений уже сегодня вводится в Турции, возвращается», — сказала она.

Кроме того, во время отдыха можно оказаться в зоне локдауна, такая вероятность существует, предупреждает глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что в Российскую Федерацию завезли свыше100 штаммов британского варианта коронавируса и 10 — южноафриканского. При этом не у всех инфицированных бывают клинические проявления.

Ранее сообщалось, что британский вариант коронавируса стал самым распространенным штаммом в США.