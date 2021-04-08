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Общество. Новости

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10 миллионов французов получили первую дозу вакцины от коронавируса

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Во Франции уже 10 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет РИА «Новости».

«Страна пересекла порог в 10 млн человек, которые получили первую дозу вакцины. Таким образом, мы на неделю опережаем поставленную мною цель», — сказал Кастекс.

Он подчеркнул, что следующая цель — 20 млн привитых.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что страна к лету вакцинирует всех взрослых желающих граждан. Позже политик сообщил, что все французы младше 50 лет смогут привиться с середины июля.

Во Франции началась вакцинация в конце декабря. В первую очередь прививки получают пожилые люди и медицинские работники.

Ранее страна распространила на всю страну карантинные меры, которые ранее действовали в 19 департаментах. Ограничения будут действовать четыре недели начиная с 3 апреля. Во Франции коронавирусом заразились 4 903 177 человек, умерли 97 446 пациентов.

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