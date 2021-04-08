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Общество. Новости

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Названа причина стрельбы на кладбище под Псковом

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Конфликт со стрельбой под Псковом, который попал на видео, связан с конкуренцией между ритуальными компаниями. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель потерпевшего. Собеседник издания считает, что место для нападения было выбрано неслучайно. Он также отметил, что следствие пока не определило нападавших и заказчиков.

«Место, как мы думаем, было выбрано целенаправленно. Это окраина кладбища, разворот на площадку для автобусов с левой стороны, а там как раз рядом кладбище. Думаем, что хотели показать нам серьезность своих намерений. На данный момент нет людей других, которые могли бы, у которых есть ресурс и финансы», ¬ Not sign¬ Not sign– рассказал собеседник издания.

Собеседник издания также рассказал, что конфликт двух сторон продолжается уже несколько месяцев. За это время произошло несколько нападений и поджог машины. Обострение произошло после того, как одна из ритуальных компаний начала при помощи менеджеров предлагать горожанам свои услуги прямо на кладбище, и это не понравилось конкурентам.

Полиция проводит проверку по факту стрельбы в районе кладбища «Орлецы» в Пскове. Ранее в Сети появилось видео с автомобильного регистратора. На нем видно, как двое мужчин в масках выходят из микроавтобуса с тонированными стеклами, после чего начинают стрельбу. Позже местный житель обратился в полицию и заявил, что рядом с кладбищем на него напали неизвестные, предположительно, с пневматическим оружием.

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