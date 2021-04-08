Генконсульство РФ в Анталье подтвердило смерть российского туриста

Представитель генконсульства Российской Федерации в Анталье подтвердил смерть российского туриста, который находился там на отдыхе. Об этом сообщает РИА «Новости».

О данном инциденте ранее сообщил Haberler. По данным турецкого портала, гражданин Российской Федерации Ленар Шайхутдинов 36 лет был найден мертвым в ванной номера отеля в районе Чолаклы. Тело обнаружил его друг, после чего он обратился в администрацию отеля.

«Генконсульство подтверждает информацию о смерти российского туриста, находившегося на отдыхе в провинции Анталья. Правоохранительные органы в установленном порядке проводят проверку по данному факту. По ее результатам родные и близкие покойного будут проинформированы дополнительно», — подчеркнул представитель.

Кроме того, он отметил, что на данный момент сотрудниками ведомства, местными властями и страховой компанией оказывается содействие в репатриации тела на родину.