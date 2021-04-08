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Общество. Новости

Мартынов: приобретенные Русских знания в «школе губернаторов» помогут Ульяновской области

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Назначение Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области прогнозировалось политологами, рассказал «Газете.Ru» директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В четверг, 8 апреля, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил Алексея Русских врио главы региона до сентябрьского общего дня голосования.

«Определяющим в этом кадровом решении являлось то, что Русских является выпускником так называемой «школы губернаторов» — традиционной площадки для подготовки высших управленческих кадров. Кроме того, человек входит в ЦК КПРФ, является успешных бизнесменом, имеет опыт работы в Совете Федерации», — рассказал эксперт.

По его прогнозам, у Русских не будет проблем с тем, чтобы в сентябре стать губернатором Ульяновской области.

«Это предпоследний регион, где позиции КПРФ весьма сильны. Можно также вспомнить, что это родина основателя коммунистической партии. При этом, регион довольно депрессивный, несмотря на близость к центру и к логистическим маршрутам. Однако, проблемы области копились долгие годы. Думаю, факт долгожительства Морозова на этом посту объясняется не его успехами, а тем, что никто не хотел становиться у руля проблемного региона», — детализировал аналитик.

Он напомнил, что Ульяновская область — извечный аутсайдер в рейтингах по основным показателям регионов.

«Думаю, те компетенции и знания, которыми Русских вооружили в четвертом потоке «школы губернаторов», помогут сократить накопленные проблемы региона», — поделился Мартынов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

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