Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом президента Аргентины

Президент Аргентины Альберто Фернандес, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на команду медиков главы государства.

«Заболевание президента Аргентины развивается благоприятно, проходит без респираторных симптомов и состояние здоровья находится в пределах нормы», — говорится в заявлении.

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщал, что сделал ПЦР-тест на коронавирус нового типа, и он оказался положительным. Его супруга получила отрицательный результат. Позже ему позвонил президент России Владимир Путин, чтобы пожелать выздоровления.

8 апреля в Аргентине коронавирус подтвердился у 23 683 человек, страна уже третий день подряд обновляет рекорд по этому показателю.

7 апреля медики зафиксировали 22 039 случаев, 6 апреля — 20 870 случаев. Таким образом, с начала пандемии в Аргентине заразился 2 473 751, умерли 57 122 человека.