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Общество. Новости

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Украина получит первую поставку вакцины Pfizer 15 апреля

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Первые поставки на Украину вакцины от COVID-19 компании Pfizer через механизм COVAX ожидаются 14-15 апреля. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает РИА «Новости».

Он добавил, что по договору на поставку 10 млн доз первые поставки ожидаются в мае.

«Когда мы получим Pfizer? Мы думаем, в мае этого года мы получим первые дозы Pfizer», — сказал он.

«Предварительно 14-15 апреля», — добавил Степанов подчеркнув, что речь идет о первых 117 тыс. дозы вакцины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее главный украинский санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила подтверждение о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

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