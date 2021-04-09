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Общество. Новости

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В результате стрельбы в США погиб один человек

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В результате стрельбы в американском городе Брайан, штат Техас, погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Шеф полиции Эрик Баски уточнил данные о пострадавших в результате произошедшего: один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

При этом он также добавил, что еще один человек был доставлен в больницу из-за случившегося приступа астмы.

По его словам, неизвестный открыл огонь на территории мебельной фабрики, где скорее всего работал.

В свою очередь телеканал АВС заявил, что злоумышленник был задержан в соседнем округе.

Ранее стало известно, что при стрельбе в Техасе шесть человек получили ранения.

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