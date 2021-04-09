В Париже грабители совершили ограбление в «лучшем в мире» отеле

Грабители совершили нападение на «лучший в мире» отель George V, который расположен в Париже. Об этом сообщает Le Figaro.

Фешенебельный отель расположен в самом центре французской столицы — на Елисейских полях.

Как передает издание, двое вооруженных злоумышленников проникли в здание, а также разбили витрины и вынесли оттуда драгоценности люксовых брендов. Общая стоимость пропажи составляет €100 тысяч.

СМИ уточняет, что в ходе ограбления никто не пострадал. Личность преступников пока не установлена.