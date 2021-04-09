Глава Байконура рассказал, почему в городе нет McDonald's

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин рассказал, прочему в городе до сих пор не был открыт ресторан быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что открыть ресторан в Байонуре при одноименном космодроме не даст небольшое количество местных жителей.
По его словам, власти города ведут переговоры с другими сетями ресторанов, поскольку McDonald's не будет востребован среди жителей Байконура.
«Общался на предмет открытия на Байконуре ресторана «Макдоналдс», но они заходят только в города от 250 тысяч жителей. У нас 76 тысяч», — сказал Бусыгин.
Ранее стало известно, что McDonald's отменил посвященную 30-летию работы в России акцию из-за коронавируса.