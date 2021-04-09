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Общество. Новости

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Минздрав разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса

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Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на реестр разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ.

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н)», — говорится в сообщении.

В исследованиях поучаствуют добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания начнутся 8 апреля, закончатся 30 сентября. Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее врач оценил влияние сдачи плазмы на число антител к коронавирусу. Подчеркивается, что число антител к коронавирусу не снижается у доноров, сдавших плазму.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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