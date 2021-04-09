Россиянка обжаловала в ЕСПЧ принудительную госпитализацию из-за COVID-19

Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на ее принудительное помещение в медицинское учреждение и обследование на коронавирусную инфекцию после того, как она самовольно ушла из инфекционной больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката правозащитной организации «Агора» Ирину Хрунову.

По словам адвоката, Ильина считает, что ее незаконно лишили свободы и личной неприкосновенности.

«На момент лишения заявительницы свободы положения Кодекса административного судопроизводства РФ позволяли заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом. Ни одно из этих условий, очевидно, не применимо к заявительнице», — подчеркнула Хрунова.

Ранее у Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, не подтвердился COVID-19.

До этого Петроградский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что женщину необходимо принудительно изолировать.

32-летняя жительница Петербурга Ильина улетела из Китая 30 января. 4 февраля у нее заболело горло и она вызвала скорую. Однако к ней явилась комиссия из Роспотребнадзора, которая направила девушку на двухнедельный карантин, хотя изначально обещала карантин в один день. По словам женщины, она сбежала из изолированного бокса для карантина 7 февраля благодаря знанию точных наук: замкнув электроцепь и взломав замок.