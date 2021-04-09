Мишустин заявил о необходимости дополнительных мер по коронавирусу

В Европе нарастает заболеваемость коронавирусом, чтобы этого не произошло в России, нужны дополнительные санитарные меры. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА «Новости».

По его словам, Россия постоянно отслеживает ситуацию в других странах.

«В последнюю неделю в 30 странах Европы и других государствах нарастает новая волна заболевших, и конечно, нужны дополнительные меры, чтобы она не пришла к нам», — сказал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что это особенно необходимо на фоне предстоящих отпусков и майских праздников.

В Европе коронавирусом заразились 41 млн человек, погибли 953 тыс. пациентов.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что ни одной смерти после применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Уточняется, что частота побочных эффектов достигает не более 0,1%. Все подобные случаи тщательно изучаются. В то же время некоторые привившиеся заразились коронавирусом, потому что у них не успел сформироваться иммунитет.