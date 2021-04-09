ФСБ проводит обыск у главреда «Важных историй»

Сотрудники ФСБ начали обыск у главреда издания «Важные истории» Романа Анина. Об этом сообщается в Telegram-канале самого издания.

«Несколько минут назад мы узнали, что к главному редактору «Важных историй» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Подробностей мы не знаем», — написали журналисты.

Уточняется, что сам Анин не выходит на связь. Согласно предварительным данным, у Анина осуществляются обыски по статье 137 части 2 УК РФ – Нарушение неприкосновенности частной жизни: собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, с использованием своего служебного положения.

В настоящий момент нет данных, в каком статусе Анин. Скоро он с адвокатами поедет в СК, пояснили адвокаты.

Обыск санкционирован судьей Басманного суда Ириной Вырышевой 7 апреля, добавили в издании.

Ранее в квартиру администратора Telegram-бота «Глаз бога» пришли с обыском.