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Общество. Новости

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Николай Глушков Николай Глушков

Британский коронер установил, что смерть бизнесмена Глушкова была насильственной

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Британский коронер Чиньере Инияма, устанавливающий причину смерти в 2018 году российского бизнесмена Николая Глушкова, заявил, что того задушили. Об этом сообщает «Би-би-си».

В пятницу, 9 апреля, состоялись слушания в Коронерском суде в Лондоне, на которых Инияма объявил причину смерти.

«С учетом всей документации, всех собранных доказательств Николай Глушков умер в результате противоправного убийства», — подчеркнул британский коронер.

В ходе заседания заслушали показания дочери Глушкова Натальи. Она уточнила, что нашла тело отца 12 марта 2018 года.

Глушкова обнаружили мертвым три года назад в его квартире в Лондоне в районе Нью-Малден на улице Кларенс-авеню.

Скотленд-Ярд квалифицировал смерть бизнесмена как убийство путем сдавливания шеи. Полицейские охарактеризовали смерть бизнесмена как необъяснимую.

В Великобритании коронер выясняет причины насильственных или подозрительных смертей. У него нет права объявлять виновных. Тем не менее, опираясь на сделанные выводы, он может направить дело в суд.

Кроме того, лондонская полиция попросила всех, у кого есть сведения об убийстве трехлетней давности, помочь следствию.

Как заявили в Скотленд-Ярде, всего следователи опросили свыше 1,8 тыс. человек, взяли 420 свидетельских показаний.

Никаких арестов не было, мотивы убийства Глушкова неизвестны.

В апреле 2018 года Генпрокуратура запросила у Британии материалы по делу Глушкова.

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