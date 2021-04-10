Два московских вокзала вошли в десятку лучших в Европе

Два вокзальных комплекса в Москве вошли в десятку лучших в Европе, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги».

Как рассказали в «РЖД», Казанский и Курский вокзалы столицы попали в рейтинг лучших европейских железнодорожных вокзалов, составленный международной неправительственной организацией Consumer Choice Center.

«В этом году Казанский вокзал Москвы разделил четвертое место рейтинга с вокзалом Amsterdam Centraal столицы Нидерландов, а Курский вокзальный комплекс столицы занял шестое место», – заявили в пресс-службе.

Там пояснили, что рейтинг составляется на основании различных факторов, в число которых входит пассажиропоток, навигация, наличие магазинов и ресторанов, наличие поблизости гостиниц и общественного транспорта, а также создание безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в список мировых столиц, где в 2020 году был самый чистый воздух.