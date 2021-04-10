В США отрицают связь вакцины J&J с образованием тромбов

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США не видит связи между использованием вакцины от коронавируса нового типа компании Johnson & Johnson и образованием тромбов. Об этом сообщает New York Times.

«В настоящее время мы не обнаружили причинно-следственной связи [образования тромбов] с вакцинацией, и мы продолжаем расследование и оценку этих случаев», – заявили в американском регуляторе.

Там добавили, что предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимую для расследования информацию.

В компании Johnson & Johnson также сообщают об отсутствии связи между вакцинацией и тромбозом.

«Наше тщательное отслеживание побочных эффектов выявило небольшое количество очень редких случаев [образования тромбов] после вакцинации. На данный момент не установлено четкой причинно-следственной связи между этими редкими случаями и вакциной Janssen Covid-19», – отметили в J&J.

9 апреля стало известно, что ЕМА расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от Jonhson&Johnson.