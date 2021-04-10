Главный гериатр Москвы рассказала о правильном рационе пожилого человека

В рационе пожилого человека должно быть достаточное количество калорий, кальция, микроэлементов, витамина D, белка. Об этом сообщила главный внештатный специалист гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина, передает РИА «Новости».

По ее словам, если не употреблять продукты с указанными элементами, то процессы старения начинают происходить быстрее.

Специалист напомнила, что у пожилого человека есть особенности зубов, всасывания питательных веществ в желудке, моторики ЖКТ и другие проблемы, в связи с этим питание должно быть продумано. Если рацион не качественный, то начинает стремительно развиваться мальнутриция (синдром дефицита питания), отметила врач, и на этом фоне человек теряет свою мышечную силу, нарушается его подвижность, страдает иммунитет, развиваются респираторные и другие инфекции.

Врач подчеркнула, что акцент при составлении рациона необходимо сделать на достаточное количество белка, употреблять 1-1,5 грамма на 1 килограмм веса ежедневно.

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