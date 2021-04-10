Эксперты обнаружили предложения о продаже вакцин от COVID в теневом сегменте интернета

Эксперты обнаружили предложения о продаже российских вакцин против коронавируса в теневом сегменте интернета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эксперта по киберезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова.

По его словам, вероятно, что все эти предложения являются скам-объявлениями (мошенническими) и выставлены для привлечения внимания.

При этом специалист отметил, что приостановка в некоторых странах применения англо-шведской вакцины AstraZeneca не повлияла на соответствующие предложения в даркнете, часто встречаются предложения о продаже этого препарата.

«Достоверно неизвестно, какой процент из всех опубликованных предложений представляют собой скам-объявления. Иными словами, понять, действительно ли покупатели получают то, что ищут, невозможно», — сказал Галов.

Согласно информации компании Check Point Software Technologies, сообщения о появлении российских вакцин от COVID-19 на «черном рынке» регистрировались еще в конце марта текущего года.

Так, эксперты выявили предложения о продаже российской вакцины «Спутник V», а также вакцин от SINOPHARM and Johnson & Johnson, цены на которые варьировались от $500 до 1 тыс. Цена на российский препарат составила $600.

Ранее сообщалось, что две трети всей дезинформации о вакцинах, распространяемой в Facebook и Twitter, были опубликованы 12 индивидами, использующими социальные сети для продвижения антипрививочной повестки.