В Финляндии создают вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа

В Финляндии до конца 2021 года могут создать вакцину от COVID-19 в виде спрея для носа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на профессора вирусологии Хельсинкского университета Калле Саксела.

Решение выпустить вакцину в виде спрея связано с тем, что вирус, как правило, попадает в организм через дыхательные пути, поясняют специалисты.

«Вакцина, полученная через нос, создает иммунитет слизистой оболочки, что означает, среди прочего, появление так называемых антител класса иммуноглобулина А. Другими словами, такой иммунитет дает защиту верхних дыхательных путей», — поясняет Калле Саксела.

Профессор указал, что вакцина-спрей, помимо защиты слизистой оболочки, «создает также и общий иммунитет для всего организма» — другие вакцины, по его мнению, подобного сочетания не дают.

«Есть, конечно, и другие положительные моменты. Наверняка многие считают, что получить вакцину в виде спрея в нос приятнее, чем укол. И, кроме того, для такой прививки может не понадобиться медработник, что во многих странах может оказаться важным фактором — ее можно будет «сделать» себе самому», — добавил он.