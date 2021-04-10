В России выявили 8 704 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 704 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 9 150 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 402 пациента, полностью выздоровели 9 579 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 006), Санкт-Петербурге (699), Московской области (587), Нижегородской области (245) и Ростовской области (240).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 632 688 случаев коронавирусной инфекции, из них 102 649 — с летальным исходом. Вылечились 4 258 279 человек.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что доля людей, получивших вакцину от коронавируса в мире, составляет около 5%, однако большую часть противоковидных препаратов получили богатые страны.