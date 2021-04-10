Российские ученые разрабатывают еще одну вакцину от COVID-19

Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Министерства здравоохранения РФ приступили к разработке еще одной вакцины против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Мурашко отметил, что НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева имеет высокий научный потенциал, в нем есть как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками.

Министр добавил, что первые предварительные результаты будут доступны в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.