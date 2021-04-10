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Общество. Новости

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Волка заметили на улицах Хельсинки

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Жители Хельсинки заметили на улицах города волка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отметили в полиции города, животное попало в Хельсинки случайно.

Согласно их последним данным, волк направился из Хельсинки в Эспоо. Последний раз хищника видели в Лааяалахти.

«Неизвестно, что волк вел себя опасно или приближался к людям. Полиция по-прежнему просит сообщать о новых наблюдениях по номеру службы экстренной помощи», — заявили в полиции.

Годом ранее СМИ предупредили жителей Калуги о нашествии волков.

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