В Московском зоопарке курица Глаша научилась различать цвета

В Московском зоопарке курицу Глашу научили различать цвета. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Специалисты выдрессировали птицу. Теперь Глаша умеет отличать оранжевое кольцо от других. Если птица выбирает правильный цвет, то получает червяка.

Также курица теперь может по команде ходить вокруг синих конусов по часовой стрелке, а между красными фигурами — восьмеркой.

Ранее тушканчиков, проживающих в Московском зоопарке, вывели из зимней спячки.

Зиму тушканчики проводили в специальном холодильнике. Как рассказали в зоопарке, каждый день зоологи следили за состоянием тушканчиков, взвешивали их. В том случае, если масса питомца зоосада падает примерно до летнего уровня, то его будят.

Также в зоопарке недавно родился краснокнижный сычуаньский такин.

Родителями стали трехлетний самец Дони и четырехлетняя самка Ксия. Детеныш весил около девяти кг, но сейчас его вес уже достигает 20 кг. Взрослые самцы весят от 300 до 350 кг.