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Общество. Новости

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На улицах Москвы прошла генеральная уборка

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После прихода весны на улицах Москвы прошла генеральная уборка с использованием воды и специальных средств. Об этом пишет «Интерфакс».

Мэр столицы Сергей Собянин ранее распорядился завершить весеннюю уборку до конца апреля. В работах участвуют 43 тыс. человек и 18 тыс. единиц техники.

Прошедшая 10 апреля уборка стала второй из запланированных. Днем коммунальные службы промыли шампунем дороги и фасады зданий на Садовом кольце.

«Для очистки высотных зданий привлекаем промышленных альпинистов. Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем весь процесс занимает около двух часов», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что до конца месяца в столице помоют больше тысячи памятников. В порядок уже приведены Триумфальная арка, монумент Победы на Поклонной горе, памятник Гагарину на Ленинском проспекте и монумент покорителям космоса на ВДНХ.

Ранее москвичам пообещали «супервесну».

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