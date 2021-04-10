В мире за сутки коронавирус подтвердился у 747 тысяч человек

В мире за сутки коронавирус подтвердился у 747 тыс. человек, это самый высокий показатель с 10 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

Число смертей также увеличилось на 13,5 тыс. Таким образом, с начала пандемии заразились 134,3 млн человек, умерли 2,9 млн пациентов.

34% новых случае приходится на Европу (255 787). Далее следуют Северная и Южная Америка (248 442), после — Юго-Восточная Азия (159 624).

На первом месте по распространению коронавируса в мире находятся США, где заразились 30 692 226 человек. После идут Бразилия (13 279 857), Индия (13 205 926), Франция (4 901 955), Россия (4 632 688), Великобритания (4 370 325).

Ранее в Румынии число заражений коронавирусом с начала пандемии превысило миллион.

В стране коронавирусом заразились 1 002 865 человек, 902 239 из них выздоровели, 25 006 пациентов умерли. За последние сутки в стране подтвердились 4 310 заражений и 139 смертей. В настоящий момент на лечении находятся 13 337 человек, 1 492 из них находятся в реанимации.