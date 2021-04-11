МЧС России анонсировало введение требования о самозатухающих сигаретах

Министерство чрезвычайных ситуаций России анонсировало введение новых требований к сигаретам, по которым табачная продукция должна автоматически затухать при долгом тлении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Новые требования планируется ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза.

«Проект распоряжения коллегии Евразийской экономической комиссии, устанавливающий требования к потребительской упаковке и информации, наносимой на упаковку табачной продукции, а также требования к воспламеняющей способности сигарет, выпускаемых в обращение на рынке государств-членов союза, направлен Минздравом России на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти», — заявили в МЧС.

Ведомство положительно оценивает все инициативы, направленные на уменьшение рисков и вреда здоровью граждан. Главной причиной для введения новых требований МЧС называет массовые случаи неосторожного обращения с зажженными сигаретами и, как следствие, пожары с большим материальным ущербом и гибелью людей.

«Введение в обращение сигарет с пониженной воспламеняющей способностью могло бы оказать существенное влияние на предотвращение части возгораний и снижение гибели и травмирования людей при пожарах по причине неосторожного курения, а также сохранить имущество граждан», — считают в ведомстве.

На данном этапе разработанные МЧС требования направлены на согласование.

Ранее в Минздраве заявили, что сейчас обсуждается введение новых требований к сигаретам.