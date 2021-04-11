Гинцбург усомнился в росте заболеваемости COVID-19 в РФ в апреле

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург выразил сомнение в прогнозах, согласно которым в апреле в РФ резко вырастет заболеваемость COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», — сказал он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что к концу мая в России заболеваемость коронавирусом может сохраниться или даже снизиться, если темпы вакцинации будут ускорены, а граждане продолжат соблюдать меры профилактики. Прогнозы по ситуации с коронавирусом в мае на данный момент неоднозначны: некоторые специалисты предполагают, что в этом месяце придет третья волна заболевания, но в то же время есть мнение, что ее можно будет избежать.