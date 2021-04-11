Эксперты выяснили, во сколько россиянам обходятся репетиторы для детей

Родители школьников рассказали, сколько тратят денег на репетиторов за неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос SuperJob.

Исследователи отмечают, что чем старше школьник, тем больше тратят родители на его дополнительные занятия с преподавателями. Систематически занимаются с репетитором 27% семи- и восьмиклассников. Расходы семьи на это составляют около 2,8 тыс. рублей в неделю.

Среди родителей учеников 9-го класса репетиторов оплачивают 34%. В среднем это обходится в 3 тыс. рублей в неделю.

Занятия с преподавателем для учащихся 10-го и 11-го классов оплачивают 43% родителей. В этом случае расходы на репетиторов составляют 3,5 тыс. рублей в неделю.

Уточняется, что в 7-8-х классах занятия с репетитором нацелены на повышение успеваемости ребенка, устранение пробелов в знаниях и для подготовки к олимпиадам. Чаще всего школьники занимаются дополнительно с преподавателями английского, алгебры, геометрии, русского. В 9-11-х классах занятия с репетитором нацелены на успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ.

Опрос проводился среди 3 тысяч родителей учеников 7-11-го классов из всех регионов России.