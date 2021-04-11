ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса в виде спрея в нос

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило патент на лекарство от коронавируса, которое можно вводить через нос или посредством ингаляции.

»Роспатент выдал патент Государственному научному центру «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2», — рассказали в пресс-службе агентства.

Препарат назвали МИР-19. Аббревиатура МИР расшифровывается как малая интерферирующая РНК.

Отмечается, что лекарственное средство прошло первую фазу клинического исследования, которая доказала его безопасность и хорошую переносимость. Следующий этап предполагает исследование препарата у пациентов с коронавирусом.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, при этом высокоэффективно «выключает» копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития инфекции.

Ранее сообщалось, что ФМБА завершило первый этап доклинических испытаний вакцины от COVID-19.