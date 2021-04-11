Воры украли икону из храма в Новой Москве

Неизвестные злоумышленники украли икону из храма Казанской иконы Божией Матери в Новой Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с иконой, как отмечает источник из правоохранительных органов, были выкрадены драгоценные украшения. При этом общая сумма ущерба пока не называется.

«Икону выбросили, золото пожертвованное унесли», — уточнил прихожанин.

По его словам, икона была обнаружена под деревом. Он также добавил, что инцидент произошел ночью. Охранявший храм сторож ничего не услышал, а в 04.00 утра заметил, что храм вскрыли.

Ранее под Москвой задержали воров икон.