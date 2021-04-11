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Общество. Новости

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Sputnik сообщил о найденой в Ереване мертвой дочери генерал-лейтенанта погранвойск РФ

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В квартире в Ереване была найдена мертвой дочь генерала-лейтенанта програнвойск России в отставке. Об этом сообщает Sputnik Армении.

В пресс-службе Следственного комитета уточнили, что тело 39-летней женщины было обнаружено на балконе дома на улице Давида Анахта.

Около ее тела был найден пистолет, дробовик и наградная пуля, которая была подарена ее отцу.

По данному факту СК возбудил уголовное дело. В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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