На ТЭЦ в Барнауле упала труба

На ТЭЦ-2 в Барнауле рухнула труба. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Сибирская генерирующая компания.

По информации компании, инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 апреля. На ТЭЦ-2 обрушилась часть дымовой трубы.

«На время переключения части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 на резервные схемы теплоснабжения — от Барнаульской ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной — может быть некоторое снижение параметров теплоснабжения у части жителей центральной части города, Потока, поселков Восточный и ВРЗ», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что специалисты делают все возможное, чтобы минимизировать временные неудобства людей.

Ранее на Балаковской ТЭЦ-4 случилась авария.