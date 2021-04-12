Жители Миннесоты вышли на улицы после того, как полицейский застрелил афроамериканца

Акции протеста начались в американском городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после того, как в воскресенье, 11 апреля, полицейский застрелил афроамериканца. Об этом сообщает газета Star Tribune.

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта после нарушения им правил дорожного движения. Полицейские установили, что ранее был выдан ордер на арест Райта, информации о том, по какой именно причине, не приводится.

По данным газеты, молодой американец не захотел подчиняться требованиям полицейских, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль. Тогда один из правоохранителей выстрелил в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента порядка 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Когда они не захотели уйти по требованию сотрудников полиции, те применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Как сообщает издание, также около 200 человек пришли к тому месту, где Райт скончался. Они повредили два автомобиля полиции. Некоторые граждане сталкивались со стражами порядка. В городе зафиксированы случаи мародерства. Губернатор Миннесоты и мэр Бруклин-Сентера заявили, что следят за развитием ситуации.

В мае прошлого сотрудники полиции Миннеаполиса, штат Миннесота, задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский Дерек Шовин встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правоохранительных органов не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации, после его гибели по миру прокатилась волна протестов. Шовину инкриминируется непредумышленное убийство. Если экс-полицейского признают виновным, то могут приговорить к тюремному заключению на срок до 40 лет.

9 апреля судмедэксперт назвал причину смерти Джорджа Флойда.