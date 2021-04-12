Шесть новых суперсервисов появится на портале госуслуг

Кабинет министров России анонсировал запуск шести новых суперсервисов на портале «Госуслуги» в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов», — сообщает он.

Также Чернышенко раскрыл названия этих сервисов: «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», «Правосудие онлайн», «Рождение ребенка», «Утрата близкого человека», «Трудовая миграция онлайн» и «Мое здоровье онлайн».

Ранее Михаил Мишустин рассказал, что в России появится Единый реестр видов надзора. Этот реестр сможет анализировать данные и принимать на их основе управленческие решения.

Это также повысит унификацию всех данных о контроле в стране.