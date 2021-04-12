В Барнауле введен режим повышенной готовности после обрушения части трубы ТЭЦ-2

В Барнауле введен режим повышенной готовности после обрушения части дымовой трубы на ТЭЦ-2, сообщается на сайте городской администрации.

«По итогам совещания принято решение ввести в краевой столице режим повышенной готовности», — сказано в сообщении.

По поручению главы города Вячеслава Франка в Барнауле будет проводиться мониторинг температуры в помещениях социальных учреждений и многоквартирных домах. Мэр также заявил о необходимости уделить особое внимание учреждениям здравоохранения.

Пресс-служба уточняет, что на ТЭЦ-2 создан оперативный штаб. На месте происшествия работают сотрудники главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, дежурные бригады Сибирской генерирующей компании (СГК), полицейские.

Около 30% потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 переключили на ТЭЦ-3. Также в мэрии дополняют, что благодаря подключению районной водогрейной котельной было обеспечено теплоснабжение и горячее водоснабжение еще 30% потребителей на улицах Попова, Гущина, Озерная и микрорайона Потока.

«На нормативные параметры здесь планируется выйти к 13:00 (09:00 мск)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на ТЭЦ в Барнауле упала труба.