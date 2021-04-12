Яндекс выдал самый популярный запрос о Гагарине

Больше всего пользователей »Яндекса» интересует «как умер Гагарин», сообщает «РБК» со ссылкой на данные «Яндекса», составленные на основе статистики поисковых запросов.

Популярность запросов о Гагарине алгоритмы «Яндекса» оценили по 100-бальной шкале. Так, запрос «как умер Гагарин» набрал 64 балла, за исключением запроса «в каком году Гагарин полетел в космос» (набрал 100 баллов), это самый популярный вопрос, касающийся первого космонавта в мире.

Меньшей популярностью пользуются запросы «сколько длился полет Гагарина» (20 баллов), «где приземлился Гагарин» (13 баллов) и

«где родился Гагарин» (11 баллов).

Самыми непопулярными запросами стали «кто летал в космос до Гагарина», «кто такой Гагарин» и «что сказал Гагарин, когда полетел в космос». Эти запросы набрали по 2 балла.

Ранее «Газета.Ru» впервые опубликовала оригинал инструкции, подготовленной для Юрия Гагарина перед первым полетом в космос.